У Литві заявили, що дрон, який впав на території країни, — український. Він летів у Ленінградську область

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила, що дрон, який 23 березня впав на території країни неподалік від кордону з Білоруссю, був українським і призначався для атаки на ціль у Росії. Він збився з курсу, ймовірно, через вплив засобів РЕБ.

Про це пише литовське медіа LRT.

Вона підкреслила, що це не поодинокий інцидент, а частина «ширшої безпекової реальності», в якій агресія Росії проти України створює додаткові ризики для регіону.

Раніше міністр оборони країни Робертас Каунас заявив, що цей дрон, ймовірно, призначався для атаки на порт Приморськ у Ленінградській області Росії. Це головний експортний хаб російської нафти на Балтійському морі, учора українські дрони атакували там резервуар і нафтоналивну інфраструктуру. Міністр заявив, що сьогодні вирушить в Україну, щоб обговорити цей інцидент і дізнатися, які в України є протидронові технології, щоб їх можна було запровадити в Литві.

Прокуратура Литви також повідомила, що розслідуватиме інцидент як один з можливих епізодів воєнних злочинів Росії у війні проти України в рамках розслідування, яке розпочали у 2022 році.