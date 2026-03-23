Зеленський: Росія планує розгорнути більше станцій управління дронами на окупованих територіях України та в Білорусі

Новини

Росія планує надалі розгортати наземні станції управління безпілотниками дальньої дії — як на тимчасово окупованій території України, так і чотири станції на території Білорусі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР МОУ Олега Іващенка.

«Будемо реагувати відповідно. Доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими», — заявив Зеленський.

Раніше президент повідомляв, що у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це збільшило можливості РФ бити по північних областях України. Частину ударів, зокрема по енергообʼєктах і залізниці, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі.

Крім того, Зеленський розповів, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію Ірану — використовують власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних із взаємодії від партнерів на Близькому Сході.

Щодо ситуації на фронті, президент зазначив, що російське командування постійно намагається прибільшити досягнення своїх військ на передовій і надалі використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі.