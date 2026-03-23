Опитування: Більшість українців підтримує участь країни в «Євробаченні», але проти державних витрат на відбір

Майже половина українців (42%) проти використання коштів з державного бюджету на Національний відбір на «Євробачення».

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

70% українців підтвердили, що підтримують участь країни в пісенному конкурсі, ще 27% виступили проти. Попри підтримку участі України в «Євробаченні», 16% погоджуються на витрати з держбюджету, лише якщо не буде масштабних шоу. Ще 12% вважають фінансування конкурсу з бюджету цілком доречним.

У висновку КМІС йдеться, що більшість українців розуміє, що основну частину коштів з держбюджету потрібно спрямовувати на оборону країни. Разом із цим складно визначити «ефективність» витрат на культуру.

КМІС проводив це опитування 12—24 лютого серед 2 004 респондентів за допомогою випадкової вибірки мобільних номерів серед українців віком від 18 років.

70-й пісенний конкурс «Євробачення» пройде у Відні. Півфінали цьогорічного конкурсу будуть 12 та 14 травня. Гранд-фінал відбудеться 16 травня.

Україну на конкурсі представлятиме LELÉKA (Вікторія Лелека) з піснею “Ridnym”. Вона виступатиме в другій частині другого півфіналу.

Автор: Вероніка Довганюк