Підозрюваного в теракті в Бучі завербували через компʼютерну гру. Внаслідок вибуху постраждали правоохоронці (оновлено)

Підозрюваного в теракті в Бучі затримали, він виявився російським агентом, якого завербували через компʼютерну гру.

Про це повідомили СБУ, МВС і генпрокурор Руслан Кравченко.

О 05:35 правоохоронці отримали повідомлення про вибух на одній з вулиць райцентру. Вибух вибив вікна, пошкодив фасад житлового будинку і газові мережі. Коли екстрені служби о 07:35 прибули на місце події, стався ще один підрив. Під час другого вибуху постраждали двоє правоохоронців — їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці затримали виконавця — 21-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, його завербували російські спецслужби через компʼютерну гру. Зі слів затриманого, він познайомився у грі з невідомим. За деякий час той почав його шантажувати — стверджував, що слідкує за його матірʼю з дрона, і вимагав закласти вибухівку, аби мати лишилась живою.

Тоді чоловік отримав від росіян інструкцію для виготовлення двох саморобних вибухівок, кожну з яких спорядив мобільним телефоном, щоб можна було підірвати їх дистанційно. Далі підозрюваний заклав вибухівки на місці спланованого теракту: одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу — поблизу сміттєвого контейнера.

Правоохоронці почали розслідування за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).