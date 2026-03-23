Угорщина заявила, що спецслужби ЄС прослуховували голову МЗС Сіярто. WP раніше писала, що він звітував росіянам про засідання ЄС

Провладне угорське медіа Mandiner 23 березня написало, що голову МЗС Угорщини прослуховували європейські спецслужби. Премʼєр Віктор Орбан доручив перевірити це.

Джерелом для такої заяви Mandiner став нібито лист з аудіозаписами, що надійшов до редакції від аноніма, — їх і переказують у публікації.

Журналісти кажуть, що до телефонних розмов міністра нібито отримала доступ секретна служба однієї з країн Європи. За їхніми словами, номер телефону їй передав опозиційний журналіст Саболч Пані, який працює у Direkt36 та VSquare. У цьому ж матеріалі наголошують, що Пані дружить з опозиционеркою Анітою Орбан, яка в разі перемоги опозиційної «Тиси» може очолити МЗС Угорщини.

Після цього Орбан написав у Facebook, що «прослуховування члена уряду — це серйозна атака проти Угорщини». Він додав, що доручив міністру юстиції негайно розслідувати інформацію про можливе прослуховування Сіярто.

Публікація в Mandiner зʼявилась через два дні після статті The Washington Post, де йшлося, що Сіярто під час перерв у засіданнях ЄС регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову — щоб надавати «живі звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення. У цій же публікації WP писала, що російська розвідка пропонувала інсценувати замах на Орбана, щоб підняти його рейтинг напередодні виборів.

Після цього премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що в ЄС уже давно підозрювали, що Угорщина інформує Росію про засідання ЄС. А Politico написало, що після слів Туска ЄС обмежив потік конфіденційних матеріалів до Угорщини, а лідери почали узстрічатись у менших групах.