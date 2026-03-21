У США зникла вчена, пов’язана зі зниклим генералом Маккаслендом. Колись він командував базою, про яку ходили легенди щодо НЛО
- Анастасія Зайкова
У США безвісти зникла вчена Військово-повітряних сил Моніка Реза, яка співпрацювала зі зниклим генералом ВПС Вільямом Маккаслендом. Раніше він командував авіабазою «Райт-Паттерсон», яку повʼязують з історіями про НЛО.
Про це пише New York Post.
За даними Департаменту шерифа округу Лос-Анджелес, 60-річна Реза зникла 22 червня 2025 року під час походу в місцевому Національному лісі на популярній стежці гори Уотерман.
Попри місяці пошукових операцій з вертольотами, дронами, службовими собаками та волонтерами, сліди Рези знайти не вдалося — вона досі вважається зниклою безвісти.
Моніка Реза, яка професійно використовувала прізвище Хасинто, працювала в Aerojet Rocketdyne і була матеріалознавицею, що створила запатентований суперсплав на основі нікелю — Mondaloy.
Саме цей сплав фінансувала дослідницька лабораторія ВПС під керівництвом Маккасленда, а матеріал застосовували для багаторазових космічних апаратів і ракетних двигунів.
Маккасленд, який зник 27 лютого цього року в Альбукерке, мав зв’язок зі спільнотою дослідників НЛО й очолював програми космічних технологій та спеціальні проєкти Пентагону. Реза, як і генерал, була завзятим туристом і любила походи, що робить зникнення обох надзвичайно схожим за обставинами.
Журналісти зауважили, що це сталося лише через кілька днів після наказу президента США Дональда Трампа опублікувати урядові документи, що стосуються інопланетного та позаземного життя.
- Базу «Райт-Паттерсон» у штаті Теннессі десятиліттями пов’язують з легендами про зберігання уламків позаземних обʼєктів, зокрема після інциденту в Розвеллі.
- Розвельський інцидент — події 1947 року біля містечка Розвелл, Нью-Мексико. Тоді військові повідомили про падіння метеорологічної кулі поблизу ранчо. Однак інтерес до події прийшов наприкінці 1970-х, коли підполковник Джессі Марсель заявив, що уламки мали позаземне походження. Відтоді інцидент обговорюють як приховану Америкою катастрофу інопланетного корабля.