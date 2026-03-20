Опитування: 71% українців не вірять, що переговори приведуть до миру

Більшість українців — 71% — не вірять, що нинішні переговори можуть привести до сталого миру. Вірять у це лише 25% респондентів.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи зазначають, що цей показник залишається стабільним із початку 2026 року. Головна причина недовіри — Росія. Раніше понад половину опитаних пояснювали свою позицію тим, що не вірять у готовність Москви припинити війну.

Частина також сумнівається в підтримці Заходу або вважає, що переговори затягнулися без результату. Водночас 62% українців категорично проти передачі Росії всього Донбасу навіть в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Готові на це погодитися — 33%, але більшість з них називають це складним рішенням, ще 5% — не визначилися. Якщо порівнювати з лютим, кількість тих, хто категорично проти, зросла (було 57%).

Тим часом 54% українців кажуть, що готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Водночас 28% — лише обмежений час, до пів року. Це менше, ніж на початку року: у січні таких було 65%, у лютому — 52%.

У висновку КМІС каже, що українці підтримують сам факт переговорів, але часто сприймають їх не як шлях до миру, а як спосіб показати, що саме Росія не хоче завершувати війну.

Водночас важливим залишається питання гарантій безпеки. Без чітких і реальних механізмів більшість людей не готові підтримувати компроміси. А готовність терпіти війну в суспільстві поступово знижується.

КМІС проводив опитування 1—8 березня серед 1 003 респондентів за допомогою випадкової вибірки мобільних номерів.