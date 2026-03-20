Помер патріарх Філарет

Помер почесний патріарх Православної церкви України Філарет. Йому було 97 років.

Про смерть повідомили в ПЦУ.

Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року. Після створення у 2018 році автокефальної Православної церкви України він отримав титул почесного патріарха, а церкву очолив митрополит Епіфаній.

Але згодом Філарет і залишки УПЦ КП стверджували, що собор, на якому ухвалили рішення про розпуск УПЦ КП, не був правочинним. Філарет звинуватив Епіфанія і тодішнього президента Петра Порошенка в невиконанні домовленостей, ліквідації Київського патріархату і казав, що хоча предстоятелем мав стати Епіфаній, саме Філарет мав керувати церквою.

Справа дійшла до суду — тоді Верховний суд відмовив Філарету визнати недійсним Помісний собор, під час якого утворили ПЦУ.