Помер патріарх Філарет
- Олександр Булін
Помер почесний патріарх Православної церкви України Філарет. Йому було 97 років.
Про смерть повідомили в ПЦУ.
Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року. Після створення у 2018 році автокефальної Православної церкви України він отримав титул почесного патріарха, а церкву очолив митрополит Епіфаній.
Але згодом Філарет і залишки УПЦ КП стверджували, що собор, на якому ухвалили рішення про розпуск УПЦ КП, не був правочинним. Філарет звинуватив Епіфанія і тодішнього президента Петра Порошенка в невиконанні домовленостей, ліквідації Київського патріархату і казав, що хоча предстоятелем мав стати Епіфаній, саме Філарет мав керувати церквою.
Справа дійшла до суду — тоді Верховний суд відмовив Філарету визнати недійсним Помісний собор, під час якого утворили ПЦУ.
У 1990 році Філарет тимчасово очолив Російську православну церкву, після смерті патріарха Пимена. У нього були хороші шанси зайняти патріарший престол, але він програв вибори і став боротися за українську церкву.