США збираються відправити додаткові війська проти Ірану, а у Вашингтоні помітили невідомі дрони — головне про війну на Близькому Сході

З 28 лютого триває війна між Ізраїлем, США та Іраном. «Бабель» зібрав головне, що трапилось у регіоні зранку 19 березня. США обдумують можливість відправити додаткові війська у регіон, над місцем, де проживають американські міністр оборони Піт Гегсет та держсекретар Марко Рубіо, помітили невідомі дрони, а Іран вдарив по великому катарському газовому обʼєкту.

Додаткові війська США

Reuters з посиланням на американського чиновника та ще на три джерела пише, що Білий дім розглядає можливість додатково розгорнути тисячі американських військових. Збройні сили США готуються до можливих наступних кроків у війні проти Ірану.

Це включає забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Джерела кажуть, що цю місію виконуватимуть переважно Повітряні та Військово-морські сили США. Але забезпечення безпеки протоки також може означати розгортання американських військ на узбережжі Ірану, повідомили чотири джерела, включаючи двох американських чиновників.

Три американських чиновники та ще три джерела повідомили, що Білий дім також обговорював варіант відправити наземні війська на іранській острів Харг в Ормузькій протоці, звідки проходить 90% експорту іранської нафти. Один із чиновників сказав, що така операція буде дуже ризикованою. Іран може атакувати острів ракетами та дронами.

13 березня Сполучені Штати завдали ударів по військових цілях на острові, а президент США Дональд Трамп також пригрозив атакувати його нафтову інфраструктуру. Однак, враховуючи його життєво важливу роль в економіці Ірану, контроль над островом, ймовірно, розглядатиметься як кращий варіант, ніж його знищення, кажуть військові експерти.

За словами одного з джерел, посадовці адміністрації Трампа також обговорювали можливість відправити американські війська, щоб «забезпечити безпеку іранських запасів високозбагаченого урану».

Дрони у Вашингтоні

The Washington Post з посиланням на три джерела пише, що США виявили неідентифіковані дрони над військовою базою «Форт Леслі Макнейр» у Вашингтоні. Там проживають державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет. Два джерела сказали, що не встановлено, звідки дрони взялися.

За словами високопосадовця з Білого дому, військові уважніше стежать за потенційними загрозами через підвищений рівень тривоги, оскільки Сполучені Штати та Ізраїль завдають ударів по Ірану. За словами чиновника, протягом однієї ночі за останні десять днів над базою помітили кілька безпілотників. Це спонукало посилити заходи безпеки та провести зустрічі в Білому домі, щоб обговорити дії у відповідь.

За словами двох джерел, цей інцидент спонукав чиновників розглянути питання, щоб змінити місцерозташування Рубіо та Гегсета. Джерело в Білому домі заявило, що дежсекретар та міністр не переїхали.

У «Форт Макнейр» розміщуються Національний університет оборони та проживають деякі з найвищих військових чиновників Пентагону. База традиційно не розміщувала політичних лідерів, але дедалі більше чиновників Трампа переїздять туди з міркувань безпеки.

Іран атакував велике газове родовище Катару

Зранку 19 березня Іран атакував промислове місто Рас Лафан — головний енергетичний хаб Катару. Про це пише катарська Al Jazeera. Атака сталася після того, як напередодні Ізраїль вдарив по газовому родовищу «Південний Парс» в Ірані. Також Іран атакував обʼєкти у Саудівській Аравії, проте її збройні сили заявили, що перехопили всі ракети.

Дональд Трамп заявив, що Ізраїль обурився тим, що відбувається на Близькому Сході, і жорстоко атакував «Південний Парс», не попередивши США. Він додав, що Ізраїль більше не буде атакувати ці обʼєкти. Проте якщо Іран вирішить напасти на якусь країну, то США і без допомоги Ізраїлю знищать усе родовище.

Проте ізраїльський журналіст Axios Барак Равід з на джерела серед американських та ізраїльських чиновників пише, що Трамп заздалегідь знав про удар Ізраїлю і дав йому зелене світло.