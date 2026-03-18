ВАКС обрав запобіжні заходи у справі про хабарі двом підозрюваним посадовцям СБУ та їхньому спільнику

Вищий антикорупційний суд 18 березня обрав запобіжні заходи двом працівникам СБУ та їхньому посереднику у справі про хабарі в бурштиновій сфері на Рівненщині.

Про це повідомляє «Суспільне».

Цивільного Андрія Авдрієвського, якого слідство вважає посередником, помістили під арешт на 60 днів — до 4 травня. Він може вийти під заставу у 998 400 гривень.

Під час арешту йому заборонили залишати Київ, спілкуватися зі свідками та зобов’язали носити електронний браслет. Прокурори кажуть, що всі троє діяли разом, й Авдрієвський добре знав, що це незаконно.

За даними слідства, йому передавали гроші двома частинами: 6 березня в Києві передали $50 000, які знайшли під час обшуку в його машині, а 16 березня в ресторані на Київщині — $250 000.

Заступник начальника СБУ в Києві та області Олег Токарчук отримав можливість вийти під заставу у 998 400 гривень. Слідство стверджує, що Токарчук використовував Авдрієвського для передачі хабаря.

Також на два місяці під арешт з правом застави у 998 000 гривень потрапив заступник управління СБУ на Рівненщині Ігор Брік. За версією слідства, через Авдрієвського він вимагав $22 000 у компанії, яка видобуває бурштин, щоб не заважати її роботі.