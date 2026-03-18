Politico: Адміністрація Трампа намагається зблизитися з Росією, щоб протистояти Китаю

Getty Images / «Бабель»

Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що якщо вони спонукатимуть Росію припинити війну з Україною, скасують санкції та увіллють в російську економіку американські інвестиції — це зрештою допоможе відтягнути РФ від Китаю.

Про це пише Politico з посиланням на посадовця адміністрації Трампа.

Таке бачення підкреслює переконання адміністрації, що найбільшою геополітичною загрозою для Сполучених Штатів і Заходу є Китай, а не Росія. Хоча протидія Китаю — не єдина причина, чому Білий дім хоче перемирʼя, це допомагає пояснити, чому після понад року безрезультатних переговорів і численних погроз вийти з процесу спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер продовжують шукати прориву.

Джерело сказало Politico, що пошук способу тісніше зблизитися з Росією може створити інший, дуже вигідний баланс сил із Китаєм. Так США і Росія продовжують переговори навіть попри численні повідомлення, що Росія надає розвідувальні дані Ірану для війни проти США та Ізраїлю.

Раніше не було інформації, що американська адміністрація бажає використати мирні переговори, щоб протидіяти Китаю. Але в листопаді журналіст-розслідувач Христо Грозев писав, що перша версія мирного плану з 28 пунктів, яку росіяни передали американцям, а ті видали за свій, містила ще два додаткові пункти: про те, щоб американські інвестори «врятували» російську економіку, і про союз Росії та США проти Китаю з риторикою «християнського альянсу».