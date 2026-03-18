Вночі росіяни запустили по Україні майже 150 ударних дронів. На Чернігівщині атакували тепловоз

У ніч проти 18 березня росіяни запустили по Україні 147 ударних дронів, близько 70 з них — Shahed. Українська ППО збила 128 цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У 12 місцях влучили 15 дронів, ще в трьох упали уламки. Наразі відомо про наслідки на Харківщині, Чернігівщині, Донеччині та Одещині.

Харківщина

Окупанти атакували селище Золочів у Богодухівському районі. Постраждали пʼятеро людей. На місці двох зруйнованих приватних будинків виникла пожежа.

Чернігівщина

Окупанти атакували тепловоз — поранені машиніст і його помічник.

Донеччина

Росіяни атакували Краматорськ фугасними авіабомбами. Вісім людей постраждали, зокрема двоє дітей. Пошкоджені понад 30 приватних будинків і дві багатоповерхівки.

Одещина

Під ударом був обʼєкт критичної інфраструктури. Минулося без постраждалих.