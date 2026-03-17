У США директор Національного контртерористичного центру йде у відставку — так він протестує через війну в Ірані

Директор американського Національного контртерористичного центру Джо Кент оголосив, що йде у відставку через війну в Ірані.

Про це повідомив на своїй сторінці в Х.

«Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані. Іран не становив безпосередньої загрози для нашої країни, й очевидно, що ми розпочали цю війну під тиском Ізраїлю та його потужного американського лобі», — заявив він.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня.

Новим верховним лідером Ірану став син загиблого лідера (Алі Хаменеї убив Ізраїль) — Моджтаба Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.