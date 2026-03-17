Ізраїль заявив про вбивство двох високопоставлених чиновників Ірану

Ізраїль каже, що під час вчорашніх атак ліквідував командира підрозділу «Басідж» Голамрезу Солеймані та секретаря Ради національної безпеки Алі Ларіджані.

ЦАХАЛ стверджує, що Солеймані вбили під час вчорашньої атаки. Він шість років очолював підрозділ «Басідж» — напіввійськову організацію, яка складається з добровольців і виконує функцію народної міліції. В Ізраїлі кажуть, що саме цей підрозділ силою розганяв демонстрації в Ірані.

Про вбивство Ларіджані заявив міністр оборони Ісраель Кац. Ларіджані був правою рукою колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Він відповідав за переговори з основних питань нацбезпеки, зокрема й щодо ядерної програми.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.