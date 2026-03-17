Угорщина вимагає, щоб ЄС призупинив мита на російські та білоруські добрива — через війну на Близькому Сході

Угорщина наполягає щоб Європейський Союз призупинив мита та додаткові збори на добрива з Росії та Білорусі, оскільки війна між США, Ізраїлем та Іраном загрожує зростанням світових цін на продовольство.

Про це пише Politico.

У листі до Європейської комісії 16 березня міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь попередив, що зростання світових цін на добрива та невизначеність з постачанням ризикують завдати шкоди фермерам ЄС та збільшити ціни на продукти харчування. Він закликав тимчасово знизити до нуля мита на російські та білоруські товари, і попередив, що Угорщина може зіткнутися з нижчою врожайністю, якщо доступ до дешевшого імпорту залишиться обмеженим. Країна виробляє лише азотні добрива всередині країни та залежить від іноземних поставок фосфору та поташу.

ЄС підвищив мита на добрива з Росії та Білорусі у 2025 році після того, як імпорт зріс після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Це зростання спричинило занепокоєння, що Росія замість того щоб продавати підсанкційний газ на експорт, відправляє його на виробництво добрив і експортує їх. Вартість російських поставок до ЄС минулого року становила близько €2 мільярдів, але обсяги різко впали на початку 2026 року, оскільки нові мита почали набирати обертів.

Добрива зростають в ціні через те, що Іран блокує Ормузьку протоку: скорочуються поставки палива та сировини, необхідних для їх виробництва. Будапешт також наполягає на тому, щоб ЄС послабив заборону на імпорт російського газу, щоб зменшити ціновий тиск — цю ідею Брюссель рішуче відкинув.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.