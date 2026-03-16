Через війну на Близькому Сході крематорії в Індії вимушені переходити на дрова — не вистачає газу

Перебої з поставками зрідженого природного через війну до Близького Сходу призвели до того, що індійське місто Віджаявада вимушене закривати крематорії. Тепер щоб провести поховальну церемонію родичі закуповують дрова

Про це пише The Times of India.

Так крематорій Сваргапурі — один із найдоступніших закладів, скоротив свою діяльність. Зазвичай кремація з використанням зрідженого газу тут коштує близько 3000 рупій ($37), а для транспортування тіла надають безкоштовний автомобіль. Але через відсутність комерційних балонів надання послуг було перевали.

Тепер мешканці міста змушені витрачати вдвічі більше на дрова: майже 7000 рупій ($85). Тим часом люди, які живуть поблизу крематорію стурбовані через забруднення, бо кремація на дровах виділяє багато диму.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.