Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади — через присутність росіян і білорусів

Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпійських ігор — 2026 у Мілані. Причина в присутності на ній росіян і білорусів під своїми прапорами.

Про це «Суспільне Спорт» повідомили в Національному паралімпійськрому комітеті.

Церемонія почнеться 15 березня о 21:30 за Києвом.

6 березня збірна України бойкотувала церемонію відкриття Паралімпіади — з тієї ж причини. До бойкоту доєдналися 15 країн, а такж посадовці Європейського Союзу.

Цьогоріч на Паралімпійських іграх Україна посіла сьоме місце з 19 медалями: три золоті та по вісім срібних і бронзових. Перші три місця за Китаєм, США і РФ. Проте за загальною кількістю медалей Україна третя.