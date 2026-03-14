Медіа: Японія розглядає можливість взяти на озброєння українські ударні дрони

Уряд Японії розглядає можливість запровадити у своїх збройних силах ударні безпілотники українського виробництва.

Про це пише Kyodo News з посиланням на джерела.

Серед варіантів, як реалізувати це — двостороння угода про передачу зброї з положеннями про захист секретної інформації (наприклад, технологій виготовлення). Це потрібно, оскільки президент Володимир Зеленський прагне обміняти оборонні технології України на зброю від Японії, яка обмежує передачу зброї через положення своєї конституції. Джерело серед дипломатів розповіло, що така ідея виникла після того, як Україна звернулася до Японії з цього питання.

Уряд Японії має намір послабити правила передачі свого оборонного обладнання, ймовірно, у квітні, щоб дозволити експорт летальної зброї. Пропозиція правлячої коаліції, яку подали премʼєрці Санае Такаїчі на початку березня, створила можливість для України отримувати зброю з Японії за умови підписання двосторонньої угоди.

Хоча ще одним варіантом є закупівля ізраїльських дронів, уряд Японії вважає, що поставки з України будуть менш суперечливими — через широку міжнародну критику дій Ізраїлю в секторі Гази.

У проєкті бюджету на 2026 рік Японія виділила $1,7 мільярда, щоб посилити оборону за рахунок безпілотних засобів. Зокрема, планують створити систему «Синхронізованої, гібридної, інтегрованої та посиленої прибережної оборонм» (Щит), щоб відбивати потенційні атаки на віддалені острови.