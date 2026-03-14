На Сумщині росіяни атакували поїзд, а в Запоріжжі постраждали 14 людей. Головне про російські атаки протягом дня

Протягом дня 14 березня росіяни обстрілювали Україну: Запоріжжя, Сумщину, Дніпропетровщину і Херсон. «Бабель» зібрав головне про наслідки атак.

Запоріжжя

Окупанти близько 16:30 атакували місто КАБами. Відомо про 13 постраждалих і загиблого чоловіка. Пошкодженні 12 багатоповерхівок і 12 приватних будинків.

Сумщина

Близько 17:00 російський дрон влучив у тепловоз у хвості приміського пасажирського потяга «Смородине—Ворожба». Постраждалих немає.

Росіяни вже вдруге за сьогодні атакують пасажирські потяги: вранці дрон влучив у приміський поїзд на Харківщині: постраждали машиніст і троє його колег.

Дніпропетровщина

Майже 40 разів окупанти атакували Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Поранені девʼять людей: семеро на Нікопольщині і двоє на Синельниківщині. 34-річного чоловіка з Нікопольського району госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині пошкоджені житлові будинки та автівки, а на Нікопольщині ще й підприємства, лікарня, ліцей, адмінбудівля, магазини та пошта.

Херсон

Окупанти опівдні атакували центральну частину міста: поранені шестеро людей, пʼять з них — у лікарні.

Київщина

Також до пʼяти зросла кількість загиблих від нічної атаки на Київщину. Загинув чоловік з Броварів. Всього цієї ночі в місті загинули четверо людей. Ще одну людину ворог вбив у Вишгородському районі.