Бійці ГУР атакували два військові судна Росії — «Словʼянин» та «Авангард»

Спепризначенці ГУР вночі 14 березня атакували два російські судна, які РФ використовувала для ведення війни проти України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Унаслідок удару російський залізничний пором «Словʼянин» повністю вивели з ладу, судно «Авангард» — пошкодили.

Обидва судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській військовій логістиці росіян — транспортували зброю, техніку, боєприпаси.