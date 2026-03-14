Держдеп США пропонує винагороду до $10 млн за інформацію про нового лідера Ірану і топчиновників режиму

Державний департамент США призначив винагороду до $10 мільйонів за інформацію про нового верхвного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та інших високопосадовців режиму

Таке оголошення зʼявилося в соцмережах Держдепу 13 березня.

Повідомлення опублікували в рамках програми Rewards for Justice, спрямованої на збір інформації про причетних до структур, які США вважають відповідальними за планування та проведення терористичних операцій.

У списку розшукуваних — десять високопосадовців Ірану, але називають імена лише шістьох з них.

Крім нового лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, США шукають інформацію про керівника його адміністрації Алі Асгара Хеджазі, секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Лариджані, старшого військового радника верховного лідера Яхью Рахіма Сафаві, міністра розвідки Ісмаїла Хатібу, голову МВС Ескандара Момені.

Також Держдеп США пропонує винагороду за інформацію про чотирьох інших високопосадовців режиму аятол, включно з командувачем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та секретарем Ради оборони, однак їхніх імен не уточнює.

«Ці люди командують і керують різними підрозділами КВІР, який планує, організовує та здійснює терористичні акти по всьому світу», — йдеться в заяві Держдепу.

Що передувало

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Медіа писали, що він отримав поранення в перший день війни, тому не зʼявлявся на публіці. Також під час тієї атаки загинули його батьки та дружина.

The Wall Street Journal повідомляло, що президент Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що підтримає ліквідацію нового верховного лідера Ірану, якщо той відмовиться виконувати вимоги США.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Водночас майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.