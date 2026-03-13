Президент Куби заявив про переговори зі США — аби запобігти зміні режиму

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив 13 березня, що уряд острова веде переговори зі США — аби запобігти загрозі зміни режиму з боку американців.

Про це пише Politico.

В інтервʼю Politico кубинська тимчасова повірена в справах у Сполучених Штатах Ліаніс Торрес Рівера заявила, що зміни в політичній системі Гавани є забороненою темою

«Прямі переговори зі Сполученими Штатами спрямовані на те, щоб через діалог знайти рішення щодо розбіжностей, що існують між двома країнами. Розмови не стосуються внутрішніх справ Куби – нашої конституційної системи, нашої політичної моделі, нашої соціальної та соціалістичної економіки, яку ми, кубинці, побудували», — сказала дипломатка.

Президент Діас-Канель стикається з дедалі серйознішими погрозами з боку Білого дому. Президент Дональд Трамп неодноразово натякав, що Куба — наступна країна в його списку для зміни режиму.

Економіка Куби впала до мінімуму після того, як США в січні заарештували президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Після цього США зупинили поставки венесуельської нафти, яка є критично важливою для підтримки економіки Гавани.

На початку березня Трамп заявив Politico, що його адміністрація веде переговори з Гаваною. Він доручив державному секретарю Марко Рубіо, синові кубинських іммігрантів, який протягом своєї політичної карʼєри виступав за зміну режиму на Кубі, вести переговори з кубинськими чиновниками. Головним співрозмовником Рубіо з боку кубинців був Рауль Родрігес Кастро — онук колишнього лідера Куби Рауля Кастро. Рауля помітили під час пʼятничної промови президента Діаса-Канеля, попри те, що він офіційно не обіймає керівної посади в кубинському уряді.

Активісти в Південній Флориді та кілька республіканців у Палаті представників закликають президента взятися за Кубу. Хаштаг #Cubanext став трендом у соціальних мережах після початку війни між США, Ізрїалем та Іраном, в результаті якої загинув Верховний лідер аятола Алі Хаменеї.

Тим часом кубинський уряд шукає нових способів заявити про свою готовність до співпраці. Неприклад, нещодавно влада острова пообіцяла звільнити 51 вʼязня після консультації з Ватиканом.