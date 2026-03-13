Швеція затримала корабель тіньового флоту РФ — другий за тиждень

Ввечері 12 березня шведська берегова охорона затримала танкер Sea Owl I, що йшов під прапором Коморських островів. Судно затримали в територіальних водах Швеції.

Про це повідомляє берегова охорона країни.

Шведські правоохоронці підозрюють, що корабля немає у шведському реєстрі суден, він ходить під чужим прапором, і тому немає жодної держави, яка може поручитися за безпеку на борту.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Sea Owl I перебуває під санкціями України, Європейського Союзу, Великої Британії, Канади і Швейцарії — за перевезення російської нафти з портів у Балтійському морі. Корабель заходив у порти Марокко, Бразилії, Єгипту, Шрі-Ланки, Тайваню, Естонії та Малайзії.

Шведська берегова охорона повідомляє, що зараз корабель стоїть на якорі на південь від шведського міста Треллеборг. Неподалік від нього стоїть корабель Caffa, який шведські правоохоронці затримали 6 березня. За даними ГУР, Caffa — теж корабель тіньового флоту РФ. Його використовували, щоб перевозити викрадене українське зерно.