«Нафтогаз» остаточно виграв справу проти російського «Газпрому» на понад $1,4 млрд

Гонтар Володимир / УНІАН

Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив вимогу російського «Газпрому» скасувати арбітражне рішення, за яким росіяни повинні сплатити «Нафтогазу» понад $1,4 мільярда заборгованості за транспортування природного газу.

Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

Крім того, суд зобовʼязав російську компанію сплатити судові витрати у розмірі 200 тисяч швейцарських франків, а також компенсувати Нафтогазу 250 тисяч швейцарських франків витрат, понесених у провадженні перед Федеральним Верховним судом.

Що передувало

Відповідно до угоди від 2019 року «Нафтогаз» був зобовʼязаний організовувати транзит природного газу територією України для «Газпрому» до 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року внаслідок дій російських окупаційних сил організація транзиту газу через точку входу «Сохранівка» стала неможливою. Попри це «Нафтогаз» продовжив надавати передбачені Угодою послуги з транзиту газу через пункт входу «Суджа». Однак «Газпром» відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов’язання.

У вересні 2022 року «Нафтогаз» ініціював арбітражне провадження у Швейцарії, а в червні 2025 року арбітражний трибунал зобов’язав «Газпром» сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та суму арбітражних витрат.