Новий верховний лідер Ірану зробив першу заяву після обрання: порадив сусіднім країнам закрити бази США і захотів компенсації

Новообраний верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу заяву з моменту обрання на посаду після смерті свого батька Алі Хаменеї.

Заяву Моджтаби Хаменеї зачитали на іранському телебаченні, цитують CNN і Tasnim.

Зокрема, новий лідер Ірану попередив США та Ізраїль, що вони повинні виплатити «компенсацію» за свої дії.

«Якщо ми не зможемо отримати компенсацію від ворога, ми знищимо їхню власність так само, як вони знищили нашу», — сказав Хаменеї.

Він додав, що Іран продовжить атаки на бази США в регіоні, хоча й вважає, що між Іраном та його сусідами має бути дружба. Тож Хаменеї порадив сусіднім країнам закрити американські бази.

Крім того, іранський верховний лідер пообіцяв «помститися за кров убитих іранців». Зокрема, він згадав удар по школі у місті Мінаб, де загинули 175 людей. За даними журналістів, туди могла влучити американська ракета Tomahawk.

Хаменеї також наполягає на необхідності надалі блокувати Ормузьку протоку і додав, що Іран розмірковує над відкриттям інших фронтів.

Що передувало

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Медіа писали, що він отримав поранення в перший день війни, тому не зʼявлявся на публіці. Також під час тієї атаки загинули його батьки і дружина.

The Wall Street Journal повідомляло, що президент Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що підтримає ліквідацію нового верховного лідера Ірану, якщо той відмовиться виконувати вимоги США.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Водночас майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.