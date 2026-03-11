Медіа: Новий верховний лідер Ірану отримав поранення в перший день війни — під час тієї атаки загинули його батьки і дружина

Новини

Getty Images / «Бабель»

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав поранення 28 лютого — у перший день війни між Іраном, США та Ізраїлем.

10 березня посол Ірану на Кіпрі Аліреза Саларян розповів Guardian, що Моджтаба постраждав під час першої атаки війни — під час неї загинули його батько, попередній верховний лідер Алі Хаменеї, мати, дружина та троє інших членів сімʼї.

CNN з посиланням на джерело пише, що під час тієї атаки Моджтаба Хаменеї отримав перелом стопи, синець навколо лівого ока, а також незначні рвані рани на обличчі. А Reuters джерело серед іранських чиновників повідомило, що Моджтаба отримав легкі поранення, але продовжує виконувати свої обовʼязки.

Моджтаба Хаменеї не зʼявлявся на публіці від початку війни 28 лютого і про нього не чутно жодної інформації. 8 березня Рада експертів, що складається з 88 впливових шиїтських священнослужителів, призначила його верховним лідером Ірану.

Тим часом іранські державні медіа та пропагандистські мережі активно використовують наявну небагату архівну відеохроніку із зображенням Моджтаби Хаменеї. Прогалини у відеоматеріалах заповнюють зображеннями, згенерованими штучним інтелектом.