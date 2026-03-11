Через загрозу терактів екстрені служби приїжджатимуть на 2—5 хвилин пізніше. Ключове з розмови голови МВС Клименка з журналістами

Новини

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 11 березня поспілкувався з журналістами. «Бабель» зібрав головне з розмови.

Обстріли прикордоння

Вранці 11 березня окупанти атакували дроном районне управління поліції в Шостці Сумської області: постраждали 22 працівники, будівля знищена.

На Дніпропетровщині росіяни постійно обстрілюють Нікополь — від міста менше 10 кілометрів до місця запуску ворожих безпілотників. Є інформація, що там росіяни також тренуються запускати дрони на базовій загальній військовій підготовці — по мирному населенню.

Росіяни знищують все, що в зоні 20 кілометрів [від кордону або лінії фронту]. Прикордонні населені пункти майже всі повністю розбиті. Знищують всі адміністративні будівлі, щоб органи влади не могли стабільно працювати.

На вихідних 7—8 березня ДСНС втратила сім одиниць транспорту під час повторних ударів — коли росіяни атакували рятувальників, що боролися з наслідками попередніх атак.

Розбудова системи цивільного захисту і поширення досвіду

В останні пів року МВС отримує багато запитів від країн Європи, які цікавляться саме системою виживання і охорони обʼєктів критичної інфраструктури. Вони достатньо глибоко вивчають це, і Україна надає цю допомогу. Вони хочуть розуміти, яким чином їм розгорнути систему цивільного захисту.

Система цивільного захисту в Україні була знищена повністю. В останні пів року її поновили в МВС України і зокрема в ДСНС.

Роботів дистанційного гасіння пожеж в Україні зараз більше, ніж у будь-якій країні Європи. Україна отримала велику кількість таких роботів від французів і зараз закуповує також роботи українського виробництва.

У ДСНС створили кілька підрозділів:

підрозділи верхолазів — зараз їх 1 550. Двоє з них загинули протягом зими: один на складах у Яготині Київської області, інший зірвався під час робіт на ТЕЦ-6 у Києві;

спецпідрозділ «Дельта», який висаджується у будь-яких небезпечних точках;

спецпідрозділ водолазів, який тренували французи. Цієї зими деякі ТЕЦ трималися, зокрема, завдяки цим водолазам, які в зоні величезного ризику для життя ліквідували пробоїни;

енергетичні підрозділи. Вони постійно обігрівали труби великих водогонів на ТЕЦ, щоб вода не замерзла, поки працювали енергетики.

Завдяки генераторам ДСНС вдалося підтримувати 18 трансформаторних підстанцій, які забезпечували теплом та електропостачанням понад 100 житлових будинків, три лікарні та інші обʼєкти у Києві.

Терористичні атаки

МВС проаналізувало організацію теракту у Львові в ніч проти 22 лютого. Тепер за деякими реагуваннями поліція і ДСНС будуть приїжджати на 2—5 хвилин пізніше — туди, де будуть сигнали про терористичну небезпеку.

Також провели навчання операторів 101, 102, 112. На час воєнного стану ввели заборону на виклик 112 з-за кордону. Якщо дзвінок іде з іншого міста чи області, то його одразу беруть до уваги — визначають як «червоний рівень». Також це відбувається, якщо оператор має підстави вважати, що заявник надає недостовірну інформацію.