FT: Кремль розпочав кампанію з дезінформації, щоб підтримати угорського премʼєра Орбана

Новини

Getty Images / «Бабель»

Росія розпочала кампанію з дезінформації, спрямовану на те, щоб допомогти прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану перемогти на парламентських виборах у квітні. Для цього Кремль схвалив план російської підсанкційної медіаконсалтингової компанії Social Design Agency, повʼязаної з владою.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

План пропонує посилити позиції правлячої партії Угорщини «Фідес» шляхом масового наводнення соцмереж дописами, створеними в Росії та опублікованими впливовими угорцями. Кампанія подає Орбана як єдиного кандидата, здатного зберегти суверенітет Угорщини та спілкуватися зі світовими лідерами на рівних. Цю пропозицію Social Design Agency підготувало для Кремля наприкінці минулого року — з нею ознайомилися журналісти FT.

Пропонується протиставити Орбана — «сильного лідера з впливовими друзями» — його головному супернику Петеру Мадяру, якого описують як «маріонетку Брюсселю, без зовнішньої підтримки». Мадяр став найсерйознішим претендентом на пост премʼєра, що може покласти край 16-річному правлінню Орбана на виборах 12 квітня.

План передбачає «інформаційні атаки» проти Мадяра, чия партія «Тиса» випереджає конкурентів у соціологічних опитуваннях. Кампанія має зображати «Тису» як партію, розділену «некомпетентністю, внутрішніми конфліктами та прихованим цілями», роблячи акцент на суперечливих членах партії та подаючи Мадяра як маріонетку ЄС.

Незалежне угорське видання VSquare минулими вихідними повідомило, що до посольства Росії в Будапешті були направлені троє офіцерів російської військової розвідки ГРУ. Мадяр, який раніше намагався не загострювати відносини з Росією, закликав вислати їх і заявив: «Росіяни, додому», повторивши гасло антикомуністичного повстання 1956 року.

За словами джерел, російські оперативники, ймовірно, працюють на заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка. Він раніше керував подібними кампаніями Social Design Agency в інших країнах.

У 2024 році США, Велика Британія та кілька інших західних країн внесли це агентство та його керівництво до санкційних списків за проведення масштабної онлайн-кампанії під назвою Doppelgänger, у рамках якої поширювали фейкові новини та дипфейки, створені за допомогою штучного інтелекту, щоб розпалювати антиукраїнські настрої.

Social Design Agency почала аналізувати угорські новини та звіти аналітичних центрів у лютому, щоб знайти ідеї для контенту. Її працівники визначено близько 50 проорбанівських діячів, а також приблизно 30 представників опозиції, через яких можна поширювати відповідний контент.

Антиукраїнські наративи останніми днями різко зросли в угорських соціальних мережах. Наприклад, новина про затримання угорською владою українських інкасаторів, супроводжувалася фейковими зображеннями підозрюваних і грошей в матеріалі таблоїда Ripost.hu, що підтримує Орбана. Пост у Facebook зібрав 130 тисяч реакцій за кілька днів, причому більшість — від іноземних користувачів, що є незвичним для угорських соцмереж.