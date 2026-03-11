У Чернівцях під час розтину знайшли гранату в тілі військового, яке передали під час обміну з Росією
- Світлана Кравченко
У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового знайшли гранату. Це тіло передали з Росії у межах обміну.
Про це «Суспільному» розповів голова обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.
За його словами, раніше вже були випадки, коли виявляли вибухівку, наприклад, у кишенях одягу. Але це перший випадок, коли вона була в тілі людини.
Вибухівка залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не здетонувала — залишилась під правим стегном. Після цього з моргу евакуювали всіх працівників і викликали піротехніків для вилучення гранати.
«Її вивезли на полігон, там підірвали, а так — могла вибухнути у морзі. Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім — ми. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває в тілі померлого», — розповів Бачинський.
- 26 лютого до України з РФ повернули тіла ще 1 000 загиблих. Росіяни стверджують, що це українські військові. Під час попередніх обмінів виявлялось, що росіяни передавали також тіла своїх військових.
- Голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.