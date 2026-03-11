Стало відомо, хто обстріляв будинок Ріанни в Беверлі-Гіллз

Новини

badgalriri / Instagram

Особу жінки, яка обстріляла будинок співачки Ріанни в Лос-Анджелесі, встановили — це 35-річна Іванна Лісетт Ортіс з Орландо, штат Флорида. Її звинуватили у замаху на вбивство.

Про це пишуть BBC та The Wall Street Journal.

Ортіс підозрюють у тому, що 8 березня о 13:15 за місцевим часом вона відкрила вогонь з напівавтоматичної гвинтівки по особняку співачки. За словами прокурора, Ріанна та її партнер репер A$AP Rocky в момент стрілянини були вдома разом із трьома дітьми, матірʼю та двома співробітниками.

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Ортіс утримують під заставою в $1,875 млн, їй загрожує довічне ув’язнення. Поліція з’ясовує мотив нападу.

Ортіс також висунули інші обвинувачення, зокрема за 10 пунктами про тяжкий злочин — за напад з напівавтоматичною зброєю, і за трьома — за стрілянину по житловому будинку.

Поліція Лос-Анджелесу знайшла в її соцмережах серію дописів із згадками Ріанни. В одному з постів у X Ортіс написала: «Ти там? […] Скажи щось мені прямо, а не ходи навколо й не роби вигляд, ніби говориш зі мною там, де мене немає».