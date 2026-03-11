WSJ: Через війну на Близькому Сході Міжнародне енергетичне агентство пропонує вивільнити найбільші в історії запаси нафти

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) запропонувало випустити на ринок найбільший в історії обсяг нафтових резервів, щоб знизити ціни на сиру нафту, які зросли на тлі війни на Близькому Сході.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на чиновників, знайомих із ситуацією.

За їхніми словами, таку ідею обговорили на екстреному засіданні посадовців енергетичних служб 32 країн-членів МЕА 10 березня.

За пропозицію ввести резерви нафти організація може проголосувати вже сьогодні, 11 березня. Але рішення можна ухвалити лише одноголосно.

Пропоновані обсяги нафти, яку МЕА може взяти з резервів, перевищують 182 мільйони барелів. Це більше, ніж вивільнили у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами чиновників, цей крок має знизити світові ціни, які від початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану вже підскочили на 40%.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол заявив, що країни-члени агентства мають 1,2 мільярда барелів у публічних запасах і ще 600 мільйонів в обовʼязкових комерційних. Це може покрити приблизно 124 дні без постачань нафти з Перської затоки.

Що передувало

Після того як 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран, той відповів обстрілами американських баз в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й ракетними ударами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети бʼють по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Водночас майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня вперше майже за чотири роки світові ціни на нафту перевищили $100 за барель. Проте вони почали падати після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Ізраїлем, США та Іраном майже завершена.

Також він анонсував, що США скасують санкції проти «певних країн», щоб знизити ціни на нафту. Наразі нафта марки Brent коштує приблизно $85 за барель.