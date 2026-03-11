Зеленський про запит США про допомогу на Близькому Сході: Україна тепер має карти, які раніше не показувала

Новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що звернення США саме до України з проханням допомогти на Близькому Сході свідчить про те, що у Києва «є карти». Але вони були й торік.

Про це він сказав в інтерв’ю ірландському блогеру Каолану Робертсону.

За словами президента, цього вдалося досягти завдяки роботі українських військових і власному виробництву зброї, яке Україна нарощувала з початку повномасштабної війни.

Зеленський каже, що під час скандальної зустрічі в Білому домі з Дональдом Трампом у лютому 2025 року він теж мав карти, «але не показував». Тепер же «їх бачать усі».

«Це як хороший гравець: ти можеш мати хороші карти, але важливо не показувати кожному, що в тебе є ці карти. Думаю, рік тому я теж мав карти, але не показував. Тепер усі це бачать», — сказав він.

Зеленський висловив побоювання, що війна на Близькому Сході може затягнутися. Він пригадав, як торік на зустрічі з Трампом казав про загрозу Третої світової війни, але президент США його «не почув». А тепер Росія допомагає Ірану, який атакує американські військові бази на Близькому Сході.

Окремо президент зазначив, що співпраця Росії та Ірану у виробництві дронів створює глобальну загрозу, але світ поки що не готовий до Третьої світової війни.