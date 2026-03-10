ЄС погрожує припинити фінансування Венеційської бієнале — через допуск Росії
- Олександр Булін
-
Simona Sirio/Getty Images
Віцепрезидентка Європейської комісії Хенна Віркунен та єврокомісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф пригрозили припинити фінансування Венеційської бієнале через допуск росіян.
Спільну заяву посадовців опублікували на сайті Єврокомісії.
Віркунен і Мікаллеф рішуче засудили рішення Фонду Бієнале дозволити Росії відкрити національний павільйон на цьогорічній виставці — вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
«Європейська комісія чітко висловила свою позицію щодо незаконної агресивної війни Росії проти України. Культура сприяє та захищає демократичні цінності, сприяє відкритому діалогу, різноманітності та свободі слова і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди», — йдеться у заяві.
Рішення про допуск Росії називають несумісним з колективною відповіддю Європейського Союзу на агресію РФ. Якщо Фонд Бієнале не перегляне його, то Єврокомісія розгляне подальші кроки, зокрема може призупинити чи припинити надавати грант Фонду.
- Венеційська бієнале — одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в італійській Венеції. Бієнале охоплює тематичні виставки сучасного мистецтва та національні павільйони.
- Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але у 2022 році її виставку скасували. Це сталося 27 лютого — через кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну. Цьогоріч російський павільйон назвали The tree is rooted in the sky («Дерево, вкорінене в небі»). Перед цим делегат РФ з міжнародних культурних обмінів та колишній міністр культури Михайло Швидкой розповів, що один із меседжів павільйону такий — «політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності».