Українська військова допомога на Близькому Сході та перенесення тристоронніх переговорів. Головне з розмови Зеленського з журналістами

Офіс президента / Telegram

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. Він зачепив теми тристоронніх переговорів України, США і Росії, відправки української військової допомоги арабським державам, арешту інкасаторів Ощадбанку в Угорщині та інші. «Бабель» зібрав головні заяви президента.

Переговори України, США і Росії

Після переносу з Абу-Дабі переговори України, США і Росії планували провести 10—11 березня в Туреччині. Проте їх знову перенесли на прохання американців. Наразі очікується, що вони пройдуть наступного тижня в Туреччині або Швейцарії.

Зараз Росія веде діалог зі США про зняття санкцій, Україна вірить, що США не підуть на такі поступки. Вчора президент США Дональд Трамп анонсував зняття санкцій проти «певних країн», щоб знизити ціни на нафту, які зросли після початку війни на Близькому Сході.

Американці не передавали Україні деталей розмови 9 березня між Трампом і Путіним.

Українська військова допомога на Близькому Сході

Україна відправила на Близький Схід три укомплектовані команди [для боротьби з дронами]: у Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію. Вчора Зеленський також сказав The New York Times, що Україна відправила своїх експертів з дронів для захисту американських баз у Йорданії.

В обмін на допомогу на Близькому Сході Україна продовжує пропонувати США Drone Deal — фінансування виробництва дронів в Україні на експорт. Також Україна хоче ракети для систем ППО Patriot.

Щоб Україні самій випускати антибалістичні ракети, потрібні ліцензії від США — Зеленський обговорював це питання з колишньою та нинішною адміністраціями президента США, виробниками, але наразі відповіді немає. Якби ліцензії були, Україна має потужності, щоб забезпечувати цими ракетами не тільки себе, а й Європу.

Інші заяви Зеленського:

Затримання українських інкасаторів в Угорщині Зеленський назвав бандитизмом. Від Європи наразі головне — не мовчати про цю ситуацію.