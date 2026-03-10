Срібний призер Паралімпіади Мурашковський розповів, як готувався до змагань: використовував ChatGPT як психолога, тренера і лікаря

Новини

Український парабіатлоніст Максим Мурашковський 8 березня здобув срібло на Паралімпіаді у біатлоні серед людей з вадами зору. Після змагань він розповів, що останні шість місяців тренувався за допомогою ChatGPT.

Про це пише The Guardian.

Спортсмен каже, що використання штучного інтелекту було половиною його тренувального плану. ШІ виконував роль психолога, тренера, а іноді й лікаря.

Мурашковський стверджує, що штучний інтелект дозволив йому навчатися по-новому, і ця революційна технологія замінила «класичне навчання». Він також згадав, що штучний інтелект використовують у військовій сфері, зокрема в російсько-українській війні. Однак, за словами спортсмена, це як з хімією чи біологією: хтось може використовувати їх у поганих цілях, а хтось у хороших.