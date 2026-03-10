Росіяни вдарили авіабомбами по Словʼянську — загинули 4 людини, є постраждалі
- Світлана Кравченко
Уранці вівторка, 10 березня, російські війська скинули три керовані авіабомби по середмістю Словʼянська Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Унаслідок атаки загинули четверо людей, ще щонайменше 16 постраждали, серед них — 14-річна дівчина.
КАБи влучили по житловій забудові міста — пошкоджені шість багатоповерхівок і 10 авто, припаркованих поруч.
- Вночі від російських обстрілів потерпали Дніпро і Харків — загалом постраждала 21 людина, серед них — 12-річний хлопчик.