Росіяни вдарили авіабомбами по Словʼянську — загинули 4 людини, є постраждалі

Новини

Уранці вівторка, 10 березня, російські війська скинули три керовані авіабомби по середмістю Словʼянська Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок атаки загинули четверо людей, ще щонайменше 16 постраждали, серед них — 14-річна дівчина.

КАБи влучили по житловій забудові міста — пошкоджені шість багатоповерхівок і 10 авто, припаркованих поруч.