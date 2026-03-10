WSJ: Трамп підтримає вбивство нового лідера Ірану, якщо той не піде на поступки США
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що підтримає ліквідацію нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, якщо той відмовиться виконувати вимоги США.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед чинних і колишніх американських посадовців.
За словами джерел, одна з цих вимог — припинити ядерну програму Ірану.
Виконати можливу операцію з ліквідації нового лідера Ірану, ймовірно, доручать Ізраїлю. Джерела WSJ кажуть, що саме Ізраїль відіграє провідну роль у ліквідації іранських лідерів.
Раніше президент США назвав «великою помилкою» обрання новим верховним лідером Ірану Моджтаби Хаменеї. Трамп наполягав, що повинен сам брати участь у призначенні нового лідера Ірану після «беззастережної капітуляції» країни.
«Я не збираюся проходити через все це, щоб у підсумку отримати ще одного Хаменеї», — заявив Трамп журналу Time.
У Вашингтоні вважають, що Моджтаба Хаменеї продовжить дотримуватися «жорсткої позиції» свого батька щодо США, і не очікують, що він шукатиме компромісів. Тобто він не відмовиться від створення ядерної зброї і не почне переговори про завершення війни на умовах США.
- 8 березня Рада експертів призначила новим верховним лідером Ірану аятолу Моджтабу Хаменеї. Його батько Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців загинули в перші хвилини атак США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого.