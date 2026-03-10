WSJ: Трамп підтримає вбивство нового лідера Ірану, якщо той не піде на поступки США

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що підтримає ліквідацію нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, якщо той відмовиться виконувати вимоги США.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед чинних і колишніх американських посадовців.

За словами джерел, одна з цих вимог — припинити ядерну програму Ірану.

Виконати можливу операцію з ліквідації нового лідера Ірану, ймовірно, доручать Ізраїлю. Джерела WSJ кажуть, що саме Ізраїль відіграє провідну роль у ліквідації іранських лідерів.

Раніше президент США назвав «великою помилкою» обрання новим верховним лідером Ірану Моджтаби Хаменеї. Трамп наполягав, що повинен сам брати участь у призначенні нового лідера Ірану після «беззастережної капітуляції» країни.

«Я не збираюся проходити через все це, щоб у підсумку отримати ще одного Хаменеї», — заявив Трамп журналу Time.

У Вашингтоні вважають, що Моджтаба Хаменеї продовжить дотримуватися «жорсткої позиції» свого батька щодо США, і не очікують, що він шукатиме компромісів. Тобто він не відмовиться від створення ядерної зброї і не почне переговори про завершення війни на умовах США.