CNN: Іран планує стягувати плату за безпеку танкерів і кораблів у Перській затоці

Новини

marinetraffic.com

Іран планує запровадити мита за безпеку для нафтових танкерів і комерційних суден у Перській затоці, що належать країнам-союзникам США.

Про це пише CNN із посиланням на джерело в Ірані, знайоме з планами керівництва країни.

За словами співрозмовника медіа, Ормузька протока закрита, попри заяви президента США Дональда Трампа про зворотне.

«Ми тримаємо у своїх руках важіль регулювання світових цін на нафту, і США ще довго доведеться чекати на наші дії щодо врегулювання цін. Ціни на енергоносії стали нестабільними, і ми продовжимо боротися доти, доки Трамп не оголосить про поразку», — сказало джерело.

Представник іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Сардар Наіні заявив, що збройні сили Ірану не дозволять вивезти з регіону «ні літра нафти» партнерам США. Водночас у КВІР запевнили, що будь-яка європейська або арабська країна вже з 10 березня може отримати вільний прохід через Ормузьку протоку, якщо вишле послів США та Ізраїлю.

Тим часом Трамп пригрозив Ірану «у 20 разів сильнішими ударами», якщо він припинить поставки нафти через Ормузьку протоку. Він назвав своє попередження подарунком США Китаю і всім країнам, які активно використовують Ормузьку протоку.

Що передувало

Після того як 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран, той відповів обстрілами американських баз в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й ракетними ударами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Водночас майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Формальної блокади протоки поки що немає, але частина судноплавних компаній уже змінили маршрути або призупинили рейси. Танкерні оператори не хочуть наражати судна й екіпажі на ризик атак.