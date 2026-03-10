Трамп заявив про «дуже хорошу» розмову з Путіним і анонсував зняття частини нафтових санкцій проти «деяких країн»

Новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів «дуже хорошу розмову» з Путіним про війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

Про це він сказав на пресконференції 9 березня.

Трамп зазначив, що між Путіним і Зеленським існує «величезна ненависть», тож вони не можуть знайти спільну мову, але назвав розмову «позитивною».

Також, як каже Трамп, Путін «хоче бути корисним» у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.

«Я сказав: “Ви могли б бути більш корисним, якби покінчили з війною між Україною і Росією. Це було б більш корисно”», — зазначив американський президент.

Окремо він анонсував часткове зняття санкцій проти певних країн, щоб знизити ціни на нафту.

«Ми також скасовуємо деякі санкції, повʼязані з нафтою, щоб знизити ціни. У нас є санкції проти деяких країн, тож ми знімемо їх, поки ситуація не владнається. А потім, хто знає, може, ми не будемо повертати їх назад», — сказав Трамп.

Він не уточнив, про які саме санкції та країни йдеться, але раніше Reuters із посиланням на джерела писало, що адміністрація президента США розглядає можливість послабити нафтові санкції проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, спричинене бойовими діями на Близькому Сході.

Перед цим Міністерство фінансів США видало Індії 30-денний дозвіл на закупівлю російської нафти. Рішення ухвалили після кількох місяців тиску з боку Вашингтону з вимогою скоротити імпорт енергоносіїв з Росії.