Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros у розпал торгів за останню

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп за останні три місяці купив облігацій Netflix на понад $1,1 мільйона, у той час як стримінговий гігант безуспішно намагався купити Warner Bros Discovery.

Про це пише Reuters.

Урядові документи показують, що Трамп купив облігацій Netflix на понад $500 000 у двох угодах 12 та 16 грудня, і ще на понад $600 000 у двох угодах 2 та 20 січня. Білий дім оприлюднив діапазон суми, а не точні цифри — від $1,1 мільйона до $2,25 мільйона.

Ці покупки відбулися на тлі того, як Трамп та його регулятори в медіа критикували Netflix: ставили під сумнів, чи витримає угода антимонопольну перевірку, і тиснули на стримінг, щоб компанія звільнила члена ради директорів Сьюзен Райс — колишню помічницю демократа Барака Обами.

Невідомо, отримав він прибуток чи збитки на облігаціях Netflix, які мали відсоткову ставку 5,375% та погашаються в листопаді 2029 року, оскільки документи не розкривають, чи продав він їх.

Трамп, як і інші президенти США, звільнений від законів про конфлікт інтересів, які забороняють іншим чиновникам виконавчої гілки інвестувати в компанії, що мають справи з урядом. Вважається, що він купував облігації через траст, яким керують його діти.

Трамп також купив облігацій Warner Bros на суму від $500 002 до $1 мільйона у двох угодах 12 та 16 грудня.