У Лос-Анджелесі обстріляли будинок Ріанни, коли вона була там

badgalriri / Instagram

Будинок співачки Ріанни в Лоас-Анджелесі 8 березня обстріляла невідома жінка, її вже затримали.

Про це пишуть Los Angeles Times та CBS News.

Підозрювана 10 разів вистрелила із салону свого автомобіля в бік будинку знаменитості, після чого втекла. Поліція виявила кульові отвори у воротах будинку Ріанни та в автофургоні, припаркованому на підʼїзній дорозі. Одна з куль пробила стіну маєтку.

Саму нападницю затримали за пів години після того, як поліція отримала повідомлення про стрілянину. В її авто знайшли штурмову гвинтівку й сім гільз.

Джерела Los Angeles Times кажуть, що Ріана була вдома під час стрілянини. Черед інцидент ніхто не постраждав. Сама ж Ріанна наразі не коментує ситуації. Також невідомо, чи були на той момент вдома її бойфренд, американський репер A$AP Rocky, і троє дітей.

Особи нападниці не розкривають, про її мотиви наразі теж нічого не відомо.