Новим верховним лідером Ірану став син загиблого лідера (його батька вбив Ізраїль)

Аятола Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером Ірану. Він замінив свого батька — аятолу Алі Хаменеї, який загинув під час ізраїльського повітряного удару 28 лютого — в перші пʼять хвилин війни.

Про призначення написали державні медіа Ірану.

Моджтабу Хаменеъ більшістю голосів призначила Рада експертів, що складається з 88 впливових шиїтських священослужителів. Він — третій верховний лідер Ісламської Республіки Іран після її засновника аятоли Рухолли Хомейні та свого батька аятола Алі Хаменеї.

Незадовго до оголошення в інтервʼю ABC президент США Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо не отримає його схвалення.