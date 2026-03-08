Новим верховним лідером Ірану став син загиблого лідера (його батька вбив Ізраїль)
Олександр Булін
-
Аятола Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером Ірану. Він замінив свого батька — аятолу Алі Хаменеї, який загинув під час ізраїльського повітряного удару 28 лютого — в перші пʼять хвилин війни.
Про призначення написали державні медіа Ірану.
Моджтабу Хаменеъ більшістю голосів призначила Рада експертів, що складається з 88 впливових шиїтських священослужителів. Він — третій верховний лідер Ісламської Республіки Іран після її засновника аятоли Рухолли Хомейні та свого батька аятола Алі Хаменеї.
Незадовго до оголошення в інтервʼю ABC президент США Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо не отримає його схвалення.
- Ізраїльський журналіст-розслідувач Ронен Берґман розповідав, як в перші пʼять хвилин нової війни Ізраїль вбив Верховного лідера Ірану і майже все військове командування: близько 40 ключових високопосадовців. «Бабель» переказував його слова.