На Паралімпіаді українці здобули срібло й бронзу у біатлоні для людей з порушенням зору. Наступні три місця — теж в України

На змаганнях з біатлону для людей з порушенням зору на Паралімпіаді-2026 Максим Мурашковський і Дмитро Суярко принесли Україні дві медалі.

Про це йдеться на сайті змагань.

Мурашковський здобув срібло з результатом 33:41.1, а Суярко — бронзу з 33:51.1. Місця з четвертого по шосте теж посіли українці: Ярослав Решетинський, Олександр Казік і Анатолій Ковалевський.

Переміг на змаганнях китаєць Хесонг Данг із часом 31:31.9.