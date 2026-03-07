FT: Кораблі в Перській затоці тимчасово прикидаються китайськими, щоб уникнути ударів

Новини

Судна, які під час бойових дій на Близькому Сході опинилися в Перській затоці біля берегів Ірану, оголошують себе китайськими, щоб уникнути атак.

Про це пише Financial Times.

За даними сервісу аналізу морського трафіку MarineTraffic, транспондери щонайменше десяти суден за останній тиждень змінили сигнал пункту призначення на Chinese Owner («Китайський власник»), All Chinese Crew («Усі члени екіпажу — китайці») або Chinese Crew Onboard («На борту — китайський екіпаж»).

Це як контейнеровози, так і нафтові танкери, деякі з них були завантажені.

Так, 4 березня судно Iron Maiden пройшло через Ормузьку протоку, ненадовго змінивши свій сигнал на «Китайський власник», допоки не досягло прибережних вод Оману.

Також у перший день конфлікту з Іраном паливний танкер Bogazici пройшов через Ормузьку протоку, позначивши себе як Muslim Vsl Turkish («Мусульманське турецьке судно»), а після проходження повернув свою початкову назву.

Крім того, деякі судна маніпулюють своїми сигналами GPS, щоб неправильно наводити зброю Ірану. Вони відображаються на платформах даних судноплавства як скупчені одне біля одного.

Загалом наразі майже тисячі суден заблоковані в Перській затоці та її безпосередніх околицях. Іран атакує не лише судна, які намагаються перетнути вузьку Ормузьку протоку, але й на північ, аж до Кувейту, де цього тижня дрон ударив по порожньому паливному танкеру.

Що передувало

Після того як 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран, той відповів обстрілами американських баз в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й ракетними ударами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Водночас майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Формальної блокади протоки поки що немає, але частина судноплавних компаній уже змінили маршрути або призупинили рейси. Танкерні оператори не хочуть наражати судна й екіпажі на ризик атак.

Зокрема, Bloomberg писав, що порти в Індії знову приймають танкери з російською нафтою Urals через ризики перебоїв із поставками з Близького Сходу. Два судна з нафтою, які прямували до Східної Азії, змінили курс на Індію.