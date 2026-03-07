Україна очолила медальний залік першого дня Паралімпіади-2026 — спортсмени здобули шість медалей

Новини

За результатами першого змагального дня цьогорічних Паралімпійських ігор збірна України вийшла в лідери медального заліку.

Про це йдеться на сайті Міжнародного паралімпійського комітету.

Загалом українські спортсмени вибороли шість медалей: три золоті, одну срібну та дві бронзові. Перше золото для України здобув парабіатлоніст Тарас Радь у спринті в класі сидячи. Ще одну золоту та бронзову медалі Україні вибороли парабіатлоністки Олександра Кононова та Людмила Ляшенко у спринті в класі стоячи.

Іще три медалі здобули українські парабіатлоністи у чоловічій спринтерській гонці серед спортсменів із порушеннями зору. Українці забрали всі три медалі: Олександр Казік — золоту, Ярослав Решетинський — срібну, а Анатолій Ковалевський — бронзову.

Зараз збірна України очолює медальний залік Паралімпіади. За кількістю нагород українці мають рівність зі збірною Китаю. Україна вища у списку, бо має більше золотих медалей. Далі — збірні Австрії, США та Німеччини.

Медальний залік першого дня Параімпіади-2026