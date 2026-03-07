Трамп анонсував «дуже сильний удар» по Ірану протягом дня через його «погану поведінку»

Новини

The White House / X

Президент Дональд Трамп заявив, що в суботу, 7 березня, США завдадуть «дуже сильного удару» по Ірану.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Перед цим іранський президент Масуд Пезешкіан вибачився перед країнами Перської затоки, по яких його країна бʼє з 28 лютого. Він заявив, що Іран не буде атакувати сусідні країни, якщо з їхніх територій не будуть завдавати ударів. За словами президента, таке рішення ухвалила Тимчасова керівна рада Ірану.

Тим часом Трамп заявив, що Іран пообіцяв не бити по сусідах «тільки через безжальні атаки США та Ізраїлю». За його словами, Іран здався своїм сусідам на Близькому Сході — «уперше за тисячі років».

«Іран більше не є хуліганом Близького Сходу, він тепер ЛУЗЕР Близького Сходу і буде ним ще багато десятиліть, поки не здасться або, що більш імовірно, не зазнає краху», — заявив президент США.

Він анонсував новий «дуже сильний» удар по Ірану і додав, що через «погану поведінку» країни всерйоз розглядається «повне знищення та неминуча загибель районів і груп людей, які до цього моменту не розглядалися як потенційні цілі».

За кілька годин після вибачень Пезешкіана іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про удар безпілотників по американському центру повітряних операцій на авіабазі Аль-Дафра, що поблизу Абу-Дабі, столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, іранський безпілотник ударив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь і розпочав наземну операцію.

Через бойові дії та фактичне блокування Ормузької протоки — критично важливому вузькому маршруті, яким проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту, газ і дорогоцінні метали різко підскочили.