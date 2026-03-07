Україна здобула ще дві медалі Паралімпіади — біатлоністки Кононова і Ляшенко вибороли золото і бронзу
Світлана Кравченко
Національний паралімпійський комітет України
Українські парабіатлоністки Олександра Кононова і Людмила Ляшенко здобули золоту і бронзову медалі у спринтерській гонці на 7,5 км в класі стоячи на Паралімпійських іграх — 2026.
Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України.
Кононова втретє стала паралімпійською чемпіонкою у біатлоні, це її перше золото за 12 років у цьому виді спорту.
- Загалом це вже друга і третя медалі України на цьогорічній Паралімпіаді, яка проходить в Італії з 6 по 15 березня. Перше золото для України виборов Тарас Радь у спринті сидячи.