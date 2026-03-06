Не лише «Адмірал Ессен». Генштаб підтвердив пошкодження ще одного російського корабля під час атаки по порту Новоросійська

Новини

Під час атаки на порт Новоросійська вночі 2 березня українські війська пошкодили одразу два кораблі Чорноморського флоту Росії — фрегати «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров».

Це підтверджує Генштаб ЗСУ.

Ступінь пошкоджень фрегатів уточнюють. Також триває аналіз даних про можливі пошкодження інших суден росіян.

Раніше джерела «Бабеля» у Службі безпеки України підтвердили влучання у фрегат «Адмірал Ессен» — носію восьми крилатих ракет «Калібр».

Також уночі 2 березня СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони в порту Новоросійська атакували морський тральщик «Валентин Пікуль». Серйозних пошкоджень зазнали також російські протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов».