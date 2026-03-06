Церемонію відкриття Паралімпіади бойкотують вже 16 країн і ЄС. Усе через допуск росіян і білорусів під своїми прапорами

Новини

Paralympic Games / Facebook

Австралія та Франція приєдналися до бойкоту відкриття Паралімпійських ігор через присутність там російських і білоруських спортсменів під прапорами своїх країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Таким чином, відкриття цьогорічної Паралімпіади бойкотують вже 16 країн. Серед них — Україна, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Хорватія, Австрія, Румунія, Велика Британія і Чехія. Також церемонію бойкотуватимуть посадовці Євросоюзу.

Церемонія відкриття XIV зимової Паралімпіади відбудеться вже сьогодні, 6 березня. Змагання триватимуть до 15 березня. Це будуть перші з 2014 року ігри, де російські спортсмени виступатимуть під своїм прапором.

Що передувало

Росію і Білорусь відсторонили від паралімпійських змагань після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У 2023 році запровадили часткову заборону — спортсменам дозволили виступати в нейтральному статусі.

У вересні 2025 року Міжнародний паралімпійський комітет скасував заборону на участь спортсменів із Росії та Білорусі в Іграх. Утім, чотири міжнародні федерації, які відповідають за всі шість видів спорту на зимовій Паралімпіаді, вирішили зберегти свої обмеження.

Однак у грудні Росія та Білорусь виграли апеляцію проти Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу в Спортивному арбітражному суді, що дозволило їхнім спортсменам виступати й набирати рейтингові очки.

18 лютого стало відомо, що шестеро російських і четверо білоруських спортсменів отримали запрошення на Ігри, їм дозволили виступати під прапорами своїх країн. Це буде перший випадок, коли російський прапор майорітиме на Паралімпійських іграх із часів Сочі-2014 — спершу це заборонили через державну допінгову програму країни, а згодом через вторгнення Росії в Україну у 2022 році.