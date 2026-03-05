Fox News видав роботу українських дронів-перехоплювачів за успіхи американських на Близькому Сході
- Олександр Булін
-
Дикі Шершні
Американський телеканал Fox News, присвятив кілька хвилин ефіру тому, як Збройні сили США використовують штучний інтелект для боротьби з іранськими дронами на Близькому Сході. Але у відеоряді показали, як українські дрони-перехоплювачі STING збивають російські дрони.
На звернули увагу розробники — компанія «Дикі Шершні».
У компанії написали, що цінують, що міжнародні медіа висвітлюють ефективну роботу дронів-перехоплювачів. Вони — результат довгого та складного шляху, пройденого інженерами разом з українськими військивими, тож їх мають відзначати належним чином.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що США попросили Україну допомогти в захисті від «Шахедів» на Близькому Сході. Він доручив надати необхідні засоби та відправити в регіон українських спеціалістів.
- Раніше Зеленський казав, що за кілька днів війни на Близькому Сході країни використали понад 800 ракет PAC-3 для систем Patriot. Україна ніколи не мала стільки ракет одночасно. Україна веде переговори та хотіла б «тихенько» помінятись з країнами регіону, «з тими, які можна і не можна називати»: отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.